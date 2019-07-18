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Упражнение «планка» помогло Кейт Миддлтон серьезно похудеть за месяц

Герцогиня активно занимается спортом.

Упражнение «планка» помогло Кейт Миддлтон серьезно похудеть за месяц
Кейт Миддлтон сильно потеряла в весе за последний месяц Фото: Globallookpress.com

Месяц назад в СМИ поползли слухи о четвертой беременности Кейт Миддлтон. Поклонники королевской семьи взволнованно обсуждали, желанный ли новый малыш и будет ли это мальчик или девочка.

Но вскоре вопросы отпали сами собой. Выяснилось, что герцогиня Кембриджская просто поправилась, а из-за трех родов мышцы живота ослабли и создалась видимость беременности. Вероятно, обсуждение ее фигуры в СМИ разозлили Кейт и она всерьез занялась своим телом.

На Уимблдонском турнире супруга принца Уильяма была одета в платье, подчеркивающее идеальную фигуру, а ведь с момента обсуждения «беременности» прошло всего около месяца. Поклонники утверждают, что Миддлтон носит шестой размер одежды, что соответствует российскому сороковому — размеру моделей и юных девушек.

Что же помогло герцогине так быстро привести фигуру в форму? На этот вопрос Daily Mail ответил источник, близкий ко дворцу. По его словам, многодетная мать решила вплотную заняться спортом. Самым любимым ее упражнением стала «планка».

«Ей нравится напрягать все мышцы живота. Существует три разновидности планки: основная, боковая и вертикальная, и все три Кейт может удерживать в течение 45 секунд и сделать не менее десяти подходов», — заверил инсайдер.

Она также с юмором заметила, что трое детей кому угодно помогут превратить любой отдых в активный, а значит, пока у герцогини нет шанса располнеть.

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Упражнение «планка» помогло Кейт Миддлтон серьезно похудеть за месяц
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