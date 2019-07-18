НОВОСТИ

Екатерина Варнава поблагодарила тех, кто помог ей «превратиться в овощ»

Артистка призналась, что провела несколько незабываемых дней в компании друзей.

Екатерина Варнава поблагодарила тех, кто помог ей «превратиться в овощ»
Екатерина Варнава/instagram.com/kativarnava/

Екатерина Варнава разместила на своей странице в Instagram групповой «пляжный» снимок: в кадре шестеро довольных отпускников, кроме самой Екатерины.
«Мы нашей незамысловатой компанией провели в отпуске несколько прекрасных и безрассудных дней. Хочу от души выразить благодарность всем, кто помог на шесть дней отключиться, забыться, в хорошем смысле превратиться в овощ и полностью перезагрузиться в этом идеальном месте.

Исключительно из положительных побуждений или может потому, что меня хорошенько откормили (на радость подписчикам) и задобрили, я делюсь своими эмоциями. Встречай, Москва!» — написала в комментарии артистка.

Ранее в своем аккаунте актриса рассказала, что лень, которая окутала ее на отдыхе в Турции, заставляет стыдиться того, что там происходило.

По ее словам, там было пятиразовое поедание вкусной еды, сон, купание, сон — и по новой. В общем, более ленивого, без каких-либо телодвижений, отдыха она давно себе не позволяла.

Кстати, среди взрослых на фото есть и одна маленькая симпатичная девочка. Четырехлетняя Виктория — крестная дочь Екатерины. А родители малышки — звезды телеканала ТНТ Мария Кравченко и Константин Золотарев, также отдыхавшие вместе с Варнавой.


Екатерина с успехом исполняет роль крестной мамы, судя по совместным фото с девочкой, размещенным в Сети.

Мечтает Екатерина и о рождении собственного ребенка. Хорошего кандидата на роль отца будущего ребенка Екатерина уже нашла. Не так давно она рассказала о том, что ее бойфренд Константин Мякиньков будет самым лучшим папой в мире. В любой компании дети тянутся к парню.

А пока 34-летняя Екатерина наслаждается свободой и возможностью на полную катушку повеселиться с друзьями.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина ВарнаваМария Кравченко и Константина Золотарева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Екатерина Варнава поблагодарила тех, кто помог ей «превратиться в овощ»
Интересно?
Поделись с друзьями: