Екатерина Варнава поблагодарила тех, кто помог ей «превратиться в овощ»

Артистка призналась, что провела несколько незабываемых дней в компании друзей.

Екатерина Варнава разместила на своей странице в Instagram групповой «пляжный» снимок: в кадре шестеро довольных отпускников, кроме самой Екатерины.

«Мы нашей незамысловатой компанией провели в отпуске несколько прекрасных и безрассудных дней. Хочу от души выразить благодарность всем, кто помог на шесть дней отключиться, забыться, в хорошем смысле превратиться в овощ и полностью перезагрузиться в этом идеальном месте.

Исключительно из положительных побуждений или может потому, что меня хорошенько откормили (на радость подписчикам) и задобрили, я делюсь своими эмоциями. Встречай, Москва!» — написала в комментарии артистка.

Ранее в своем аккаунте актриса рассказала, что лень, которая окутала ее на отдыхе в Турции, заставляет стыдиться того, что там происходило.

По ее словам, там было пятиразовое поедание вкусной еды, сон, купание, сон — и по новой. В общем, более ленивого, без каких-либо телодвижений, отдыха она давно себе не позволяла.

Кстати, среди взрослых на фото есть и одна маленькая симпатичная девочка. Четырехлетняя Виктория — крестная дочь Екатерины. А родители малышки — звезды телеканала ТНТ Мария Кравченко и Константин Золотарев, также отдыхавшие вместе с Варнавой.



Екатерина с успехом исполняет роль крестной мамы, судя по совместным фото с девочкой, размещенным в Сети.

Мечтает Екатерина и о рождении собственного ребенка. Хорошего кандидата на роль отца будущего ребенка Екатерина уже нашла. Не так давно она рассказала о том, что ее бойфренд Константин Мякиньков будет самым лучшим папой в мире. В любой компании дети тянутся к парню.

А пока 34-летняя Екатерина наслаждается свободой и возможностью на полную катушку повеселиться с друзьями.