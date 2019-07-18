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Светлана Лобода показала, как танцует на пустой сцене после концертов

«Не напелась»: певица зажигала в пустом стадионе Нижнего Новгорода.

Светлана Лобода показала, как танцует на пустой сцене после концертов
Светлана Лобода показала, что бывает после концертов ФОТО:www.instagram.com/lobodaofficial

Концерт Светланы Лободы на многотысячном стадионе Нижнего Новгорода отгремел с аншлагом. Фанаты натанцевались до упада (причем в буквальном смысле). Расходились уставшими, но довольными. И только Светлана, казалось, не устала нисколько. Даже после концерта она продолжала петь и танцевать.

«Идем со мной! Покажи, что осталось после концерта. Пошли!» — зовет Светлана своего директора.

Это был действительно драйв, и Светлана, кажется, поймала волну и готова была продолжить выступление. Она исполняет отрывок неповторимой «Пули дуры». Кстати, многие звезды пытались воспроизвести речетатив, но это почти невозможно.

Поклонники остались в восторге и оставили множество комментариев в Instagram артистки.

А вот сама Светлана после выступления задалась целью найти своего поклонника. Молодой человек исполнил весьма своеобразный танец на спине, и это очень заинтересовало звезду, пишет сайт argumenti.ru.

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Светлана Лобода

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Светлана Лобода показала, как танцует на пустой сцене после концертов
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