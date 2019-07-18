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Эксперты программы «Еда живая и мертвая» помогут выбрать лучший авокадо

Интересные факты о популярном сегодня фрукте раскроет телеканал НТВ.

Эксперты программы «Еда живая и мертвая» помогут выбрать лучший авокадо
Авокадо - источник полезных жиров. Фото: Pixabay.com

За последние десять лет люди всех стран мира стали покупать в среднем на 85% больше авокадо. В Москве ставший одним из самых популярных фрукт можно приобрести по стоимости от 50 до 300 рублей за штуку.

Выбрать лучший сорт авокадо зрителям помогут эксперты программы «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ.

В передаче будут рассмотрены самые разнообразные критерии выбора фрукта. Так, врач-диетолог Марина Макиша расскажет, что в авокадо много жиров, до 20% от общей массы. Эти жиры исключительно полезны для обмена веществ, однако женщинам на диете необходимо помнить об их высокой калорийности.

Менеджер компании по импорту экзотических фруктов Людмила Демьянова раскроет секреты перевозки авокадо в нашу страну и дозревания продукта. Также зрители узнают, для чего может пригодиться косточка авокадо, какой рецепт с ним считается классическим и как избежать травм при его разделке.

Создатели программы зададутся и самым главным вопросом о стоимости фрукта. Оказывается, выбирая из всех сортов, начиная от обычного и заканчивая самым дорогим «авокадо биг», лучше придерживаться золотой середины.

Эти и другие интересные факты программа НТВ «Еда живая и мертвая» раскроет в субботу, в 11:00.

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авокадоЕда живая и мертваяНТВ

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Эксперты программы «Еда живая и мертвая» помогут выбрать лучший авокадо
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