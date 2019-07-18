Олешко ответил на вопрос, толкнула ли Ротару своего фаната

Накануне появилась информация о том, что певица София Ротару во время концерта в рамках фестиваля «Славянский базар» в Витебске грубо толкнула своего фаната.

Александр Олешко, наблюдавший за эпизодом, счел своим долгом защитить Софию Михайловну. Шоумен разместил на своей странице в Instagram видео с участием артистки и в подписи рассказал, как все было на самом деле.

На ролике певица идет за кулисами, приветствует и целует Олешко. Выглядит звезда спокойной и приветливой.

«С раннего утра все издания мира решили мне позвонить и расспросить о том, как «Ротару толкнула человека и была со всеми строга». Отвечу всем сразу.

За кулисами и на сцене она была прекрасна, как всегда. Приветлива и вежлива. Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать. Я стоял рядом, свидетельствую!

К сожалению, некоторые зрители нарушают границы другого человека, не чувствуют их. Что же касается других провокационных тем, которые не хочу развивать, просто напомню, что Ротару всю жизнь говорит и поет на трех языках: русском, украинском, молдавском». — написал артист в подписи к видео.

Олешко подчеркнул, что десятки раз встречался с Софией Михайловной на концертах и на съемках, летал на гастроли в разные города и страны и везде видел с ее стороны уважительное отношение к людям.

Многие подписчики согласились с артистом, выразив мнение, что Ротару — хороший человек, просто, спекулируя на этой истории, недоброжелатели певицы «раздувают из мухи слона».

Недавно, кстати, похожая ситуация приключилась и с Димой Биланом. Певец выступал на концерте в Московской области, во время выступления на сцену вырвалась женщина с двумя детьми, которая, по свидетельству очевидцев, вела себя не очень адекватно. Дима решил сам разрядить обстановку, хотя в подобных случаях охрана достаточно грубо выгоняет поклонников со сцены.

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Дима начал общаться с одной из девочек. Он спросил, нравится ли ей стоять на сцене, как она себя чувствует. Затем он обратился к женщине и сказал, что не будет устраивать сцен. Билан был очень вежлив с неожиданно появившимися поклонниками и сделал все, чтобы и им было комфортно. Женщина начала что-то шептать артисту, а затем «незваных гостей» увели со сцены.