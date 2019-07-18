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Сын Олеси Судзиловской подарил маме ожерелье «под цвет глаз»

В Лос-Анджелесе актрисе вспомнились лекции психолога Колмановского о внутренних человеческих ресурсах.

Сын Олеси Судзиловской подарил маме ожерелье «под цвет глаз»
Олеся Судзиловская/instagram.com/olesya_sudzilovskaya/

Олеся Судзиловская отправилась за океан еще в апреле и с тех пор не устает радовать своих подписчиков фотоотчетами и рассказами о путешествии.

В Лос-Анджелесе Олеся не столько отдыхает, сколько учится и занимается всесторонним саморазвитием. Звезда много времени проводит в спортзале, качается, боксирует.

Уделяет внимание Олеся и духовному росту, изучению языков. На фото, размещенном в Instagram актрисы, идет процесс языковых тренингов. «На занятиях английского языка понравилась фраза моего прекраснейшего преподавателя Ричарда: «Education is our food and water» («Образование — это наши еда и вода»).

Сразу вспомнились лекции чудесного психолога Александра Колмановского о внутренних человеческих ресурсах, давшие такое ясное понимание взаимоотношений между нами, родителями, и нашими детьми.

Эти самые ресурсы мы можем пополнять, в том числе и упражняясь физически (гимнастика для тела) и умственно (изучение языков, занятия математикой, пусть и за 6-й класс, занятия шахматами). Ресурсы нам нужны, даже необходимы, для того, чтобы просто быть счастливыми. А, значит, и красивыми».

По мнению Олеси, процесс развития у детей и взрослых может идти параллельно, пересекаясь, сближая представителей разных поколений. Например, Судзиловская читает вместе с детьми, а затем все вместе обсуждают прочитанное.

Ранее Олеся сообщила, что вся семья недавно собралась вместе после недолгой разлуки. Старший сын Артем вернулся из  зарубежного лагеря  и преподнес маме в подарок ювелирное украшение. «Такое счастье для нас, родителей — перенимаются наши семейные традиции: привозить подарки из путешествий! Итак, ожерелье из зеленых камней — под мамины глаза. Мой мальчик, как же мне приятно. Спасибо тебе, мой мужчина!» — написала Олеся в Instagram.

Напоминаем, 45-летняя Олеся Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебаней. У пары двое сыновей: старшему, Артему, 10 лет, а младшему Майку 3 годика.

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актрисаЛос-АнджелесОлеся Судзиловская

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Сын Олеси Судзиловской подарил маме ожерелье «под цвет глаз»
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