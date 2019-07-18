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Источник: Меган и Гарри скоро объявят об ожидании второго ребенка

Герцоги Сассекские хотят иметь большую семью.

Источник: Меган и Гарри скоро объявят об ожидании второго ребенка
Меган Маркл и принц Гарри не готовы ограничиться одним ребенком Фото: Eastnews

Сыну принца Гарри и Меган Маркл пока всего два месяца. В жизни маленького Арчи недавно произошло важное событие — его крестили в кругу самых близких людей.

Церемонию родители малыша предпочти сделать закрытой, чем вызвали большое недовольство британцев.

Герцогиня Сассекская пока только начинает восстанавливаться после родов и понемногу выходить в свет. Она посетила Уимблдонский турнир, матч по поло, премьеру нового «Короля льва». Казалось бы, жизнь входит в привычное русло, но, оказывается, августейшая пара уже подумывает о втором наследнике.

Как сообщает Express со ссылкой на источник во дворце, чета герцогов всерьез планирует вторую беременность. На вопрос, может ли пара объявить об ожидании второго ребенка, анонимный источник ответил: «Да! И это может произойти быстрее, чем вы думаете».

«Я полагаю, что к этому же времени в будущем году Меган уже будет беременна. Осенью у них запланирована поездка в Африку, будет очень много дел, так что после этого», — заявил инсайдер.

Королевский обозреватель Кэти Николл более осторожна в своих прогнозах, но и она подтверждает, что Гарри и Меган всегда хотели большую семью и не были готовы остановиться на одном ребенке.

Издание отмечает, что букмекеры вовсю принимают ставки на появление второго ребенка герцогов Сассекских в 2020 году.

Представители контор уверены, что не бывает дыма без огня, раз люди готовы рискнуть своими деньгами, значит Букингемский дворец допустил утечку информации.

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Источник: Меган и Гарри скоро объявят об ожидании второго ребенка
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