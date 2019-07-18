Бейонсе прикрывала клатчем смелые разрезы на платье при встрече с Меган Маркл

Знакомство Меган Маркл и Бейонсе на премьере нового «Короля Льва» стало одним из самых ярких и обсуждаемых светских событий.

Герцогиня не часто выходит на люди, ведь ее сыну Арчи всего два месяца и он постоянно нуждается в матери. Однако для ремейка одной из своих любимых сказок жена принца Гарри решила сделать исключение.

Репортеры и другие гости во всех ракурсах запечатлели встречу поп-звезды с бывшей актрисой. Несмотря на то, что они только познакомились, девушки сразу же тепло обнялись. Бейонсе назвала Меган «моя принцесса» и добавила, что ее малыш просто прекрасен.

Но, несмотря на обмен любезностями, знаменитость была немало смущена, встретив герцогиню. И нет, дело не в ее высоком положении. Просто Бейонсе выбрала для премьеры чрезмерно откровенный наряд и неловко почувствовала себя рядом с Меган, «застегнутой на все пуговицы».

Певица надела платье золотого цвета из жатой ткани, не только открывающее грудь и одно плечо, но и с разрезом, доходящим практически до талии.

Увидев, что к ней направляется герцогиня, звезда ловко приложила к обнаженному бедру клатч и все время, пока они беседовали, старалась не менять положение. Но от объятий с Меган не уклонилась, хотя и пришлось ограничиться всего одной рукой.