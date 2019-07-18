Светлана Лобода рассказала о своем главном страхе

Певица Светлана Лобода в Instagram рассказала о своем главном страхе, который не дает ей спокойно жить. Оказывается, звезда до ужаса боится высоты и ничего не может с этим поделать.

«У меня есть один страх, я боюсь высоты. Сильно. И каждый раз эти прыжки и полеты. Черт бы их побрал. Все ради вас. Чего боишься ты?» — спросила она своих подписчиков.

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Отметим, что на своих выступлениях Светлана Лобода действительно нередко поднимается в воздух и исполняет акробатические трюки.

На днях, к примеру, она смогла собрать сорок тысяч своих фанатов на концерте в Нижнем Новгороде. Звезда выступила на стадионе, где проходили в прошлом году матчи чемпионата мира по футболу. Фанаты остались в полном восторге от ее концерта.

Любопытно, что Светлана Лобода делилась видеозаписью с выступления. На кадрах можно было увидеть одного из ее поклонников, который зажигательно танцевал под музыку ее хита.

Украинская исполнительница даже объявила мужчину в розыск. Ей очень хочется познакомиться с фанатом, который устроил такие завлекательные пляски. Отметим, что танцевал мужчина в положении лежа.