Барецкий надеется уговорить Панина сняться в «Брате-3»

От участия в этом проекте уже отказались Максим Галкин, Ирина Салтыкова, Анастасия Волочкова.

Неугомонный и эпатажный шоумен, экс-участник концертного состава «Ленинграда», а ныне продюсер Стас Барецкий не оставляет надежды снять фильм «Брат 3» с известными артистами в главных ролях.

Правда, знаменитости почему-то не торопятся принять участие в этом проекте. В числе отказников, по данным портала Teleprogramma.pro, оказались Максим Галкин, Анастасия Волочкова, Ирина Салтыкова.

И актер Алексей Панин уже неоднократно отказывался. Но Барецкий не отчаивается, как пишет m.gazeta.ru, он заявил, что Алексей «будет сниматься», хотя он и сложный человек.

Почему именно Панин? По словам продюсера, один из его любимых фильмов — «Жмурки», поэтому и хочет видеть именно Панина в своей картине. Еще он добавил, что режиссер Алексей Балабанов одобрил бы создание третьей части картины.

По сюжету, как рассказывал Барецкий телеканалу «Звезда», киллер будет совершать убийства известных личностей, а главный герой — монах-проповедник, будет ему в этом мешать. Примечательно, что инвесторами фильма выступили представители ритуального бизнеса.

Против съемок «Брата-3» выступают Виктор Сухоруков и отец исполнителя главной роли в «Брате» и «Брате-2» Сергея Бодрова-младшего Сергей Бодров-старший, а также продюсер двух первых картин Сергей Сельянов.



Напомним, что Сергей Бодров-младший официально считается пропавшим без вести. Во время съемок фильма «Связной» он вместе со съемочной группой находился в Кармадонском ущелье, когда там произошел сход ледника Колка.