Пугачева призналась, что не может долго злиться на людей

По словам Примадонны, она прощает даже тех, кто этого не заслуживает.

Примадонна отечественной эстрады певица Алла Пугачева заявила, что она не может долго злиться на людей. Признание появилось на страничке ее дочери пятилетней Лизы Галкиной в Instagram.

«Моя проблема в том, что я не могу долго злиться. В итоге я всегда прощаю людей, даже если они того не заслуживают», — заявила яркая исполнительница.

Не исключено, что данное признание было сделано вовсе не случайно. Как известно, Алла Пугачева не так давно подверглась сильной критике. Звезда отправилась в Юрмалу на поезде. Прямо со своим водителем она заехала на шикарном автомобиле на перрон Рижского вокзала. Многие пользователи Сети посчитали, что звезда могла бы пройтись до вагона пешком.

Между тем сама Примадонна, а также ее муж телеведущий Максим Галкин никак скандал не прокомментировали.

Сейчас вся семья отдыхает на рижском взморье в Юрмале. На днях в этом латвийском городе стартует фестиваль «Рандеву», который организует подруга Примадонны Лайма Вайкуле. Не исключено, что Примадонна приедет на это мероприятие.