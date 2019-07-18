FaceApp назвали угрозой национальной безопасности США

В США заявили о новой угрозе со стороны России. Как считает сенатор-демократ Чак Шумер, национальной безопасности Америки может навредить российское приложение для смартфона FaceApp, накладывающее различные фильтры на лица с фотографий.

Свои умозаключения политик высказал в Twitter. По словам Шумера, приложение используют миллионы американцев. Между тем, чтобы изменить снимки, оно требует открыть доступ к личной информации на устройстве.

«ФБР необходимо обратить внимание на риски безопасности и конфиденциальности данных. Это приложение принадлежит российской компании», – пишет сенатор.

Чак Шумер уже подготовил официальное обращение в Федеральное бюро расследований. В документе он призвал выяснить, каким путем сведения, полученные FaceApp от американских граждан, могут заполучить российские власти.

Создатели приложения уже ответили на высказывание сенатора. В комментарии порталу Tech Crunch глава компании Ярослав Гончаров сообщил, что FaceApp держит пользовательскую информацию на облачных сервисах за пределами России и не передает ее в третьи руки. Кроме того, разрешение на доступ к данным всегда можно отменить в настройках приложения.

Отметим, FaceApp используют не только простые пользователи, но и звезды шоу-бизнеса. В последнее время особенно популярным стал флешмоб с публикацией в соцсетях «состаренных» приложением лиц.