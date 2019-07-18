НОВОСТИ

«На грани нервного срыва»: королевский эксперт оценила состояние Маркл

Виктория Арбитер считает, что количество негатива в отношении герцогини Сассекской достигло критической отметки.

«На грани нервного срыва»: королевский эксперт оценила состояние Маркл
Меган Маркл рискует сорваться из-за постоянной критики Фото: Eastnews

После рождения сына Арчи Меган Маркл только начинает понемногу выходить в свет, но критики как будто только и ждали этого момента, чтобы накинуться на нее с осуждениями. Герцогиня уже успела вызвать недовольство своей просьбой не фотографировать ее на Уимблдоне и решением провести закрытые крестины сына. И некоторые считают, что ей все сложнее мириться с происходящим.

Королевский обозреватель Виктория Арбитер, дочь бывшего пресс-секретаря августейшего семейства Дики Арбитера, уверена: «Меган буквально находится на грани нервного срыва». Она полагает, что герцогиня, как никто другой умеет справляться со стрессом, но ни один человеческий ресурс не бесконечен.

Ранее Арбитер уже упоминала, что супруга принца Гарри связана правилом королевской семьи, гласящим: «ни на что не жалуйся, ничего не объясняй».

Меган Маркл все сложнее справляться с критикой в свой адрес Фото: Eastnews

«Представьте, что вы сидите сложа руки, в то время, как все мировые СМИ и социальные сети вдруг назначили себя судьями и присяжными», — заявила обозреватель.

Она подчеркнула, что в настоящий момент количество критики достигло критического уровня, и Меган может просто не выдержать.

«Она продолжает держать оборону, но ей становится все труднее и труднее. Нам нужно позволить Меган наконец раскрыться и позволить ей окончательно влиться в королевскую семью, сдержав порывы критиковать ее действия», — приводит слова Виктории Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Mеган Маркл последние новостиБританская королевская семьяКоролева ЕлизаветаМеган МарклМеган Маркл и принц Гаррипринц Гаррипринц Гарри и Меган МарклПринц Гарри последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«На грани нервного срыва»: королевский эксперт оценила состояние Маркл
Интересно?
Поделись с друзьями: