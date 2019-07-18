«На грани нервного срыва»: королевский эксперт оценила состояние Маркл

После рождения сына Арчи Меган Маркл только начинает понемногу выходить в свет, но критики как будто только и ждали этого момента, чтобы накинуться на нее с осуждениями. Герцогиня уже успела вызвать недовольство своей просьбой не фотографировать ее на Уимблдоне и решением провести закрытые крестины сына. И некоторые считают, что ей все сложнее мириться с происходящим.

Королевский обозреватель Виктория Арбитер, дочь бывшего пресс-секретаря августейшего семейства Дики Арбитера, уверена: «Меган буквально находится на грани нервного срыва». Она полагает, что герцогиня, как никто другой умеет справляться со стрессом, но ни один человеческий ресурс не бесконечен.

Ранее Арбитер уже упоминала, что супруга принца Гарри связана правилом королевской семьи, гласящим: «ни на что не жалуйся, ничего не объясняй».

«Представьте, что вы сидите сложа руки, в то время, как все мировые СМИ и социальные сети вдруг назначили себя судьями и присяжными», — заявила обозреватель.

Она подчеркнула, что в настоящий момент количество критики достигло критического уровня, и Меган может просто не выдержать.

«Она продолжает держать оборону, но ей становится все труднее и труднее. Нам нужно позволить Меган наконец раскрыться и позволить ей окончательно влиться в королевскую семью, сдержав порывы критиковать ее действия», — приводит слова Виктории Express.