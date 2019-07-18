Слепаков сочинил сказ про «Ирку, Гагу Леди и Брэдлика окаянного»

Известный российский юморист Семен Слепаков представил в социальных сетях сказ про «Ирку, Гагу Леди и Брэдлика окаянного». Надо отметить, что в произведении шоумена уже по давней традиции не обошлось без нецензурной лексики.

«Мало ли напастей у Россиюшки? Неужели живём мы припеваючи. Всей страной, как у Христа за пазухой, бед не зная, бражку пьем да празднуем?» — заявляет в начале юморист.

Отметим, что в сказе от Семена Слепакова досталось сразу нескольким знаменитостям. В частности, он упоминает телеведущую и певицу Ольгу Бузову, а также светскую львицу Ксению Собчак. В конце сказа перед зрителями предстает фигура футболиста сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Причем все заканчивается тем, что режиссер Брэдли Купер сближается именно со спортсменом.

Напомним, что на страничке певицы Леди Гаги уже несколько дней творится нечто невообразимое. Сотни жителей России оставляют смешные комментарии. Поводом послужило расставание Брэдли Купера с Ириной Шейк и возможный уход популярного актера к американской певице.