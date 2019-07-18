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«Никогда не жалуйся, ничего не объясняй»: Маркл смирилась с королевским протоколом

Королевский эксперт Виктория Арбитер полагает, что герцогиня Сассекская чувствует себя крайне уязвимой при дворе.

«Никогда не жалуйся, ничего не объясняй»: Маркл смирилась с королевским протоколом
Меган Маркл приходится нелегко из-за правил, установленных королевой Елизаветой Фото: Eastnews

Меган Маркл сегодня, пожалуй, самая обсуждаемая персона британской королевской семьи. После замужества с принцем Гарри на нее обрушилась масса критики, сплетен и слухов. Масла в огонь подливали бывшие коллеги и знакомые, рассказывая небылицы репортерам, но и сама Меган сразу показала, что не намерена подчиняться всем правилам и быть «белой и пушистой».

Слишком вольный порой дресс-код, закрытые крестины сына — каждое решение супруги принца Гарри широко обсуждается и нередко осуждается западной прессой и поклонниками венценосного семейства.

Правила королевы Елизаветы буквально отравляют жизнь Меган Маркл Фото: Eastnews

Королевский эксперт Виктория Арбитер полагает, что Меган приходится очень непросто из-за правил королевского протокола. По ее словам, она чувствует себя уязвимой, но не имеет возможности защититься, уважая традиции британского королевского дома.

«Согласитесь, непросто, когда вы знамениты и постоянно на виду, но нет человека, который выйдет к прессе или публике вместо вас и скажет: нет, это все неправда. За вас некому заступиться. Но члены венценосной семьи следуют устаревшему правилу королевы: «Никогда не жалуйся, ничего не объясняй», — приводит слова Арбитер Nine News.

В то же время стоит отметить, что сама Меган не раз утверждала, что не просматривает ничего о себе в прессе. Она подчеркивала, что не читала даже публикаций о своей работе актрисой до замужества.

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«Никогда не жалуйся, ничего не объясняй»: Маркл смирилась с королевским протоколом
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