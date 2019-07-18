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Источник объяснил неприязнь Кейт Миддлтон к Меган Маркл

Герцогини пока так и не смогли по-настоящему подружиться.

Источник объяснил неприязнь Кейт Миддлтон к Меган Маркл
Весь мир ждал, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл станут лучшими подругами Фото: Globallookpress.com

С самого начала появления Меган Маркл в королевской семье пресса назначила ее главным врагом Кейт Миддлтон. С тех пор герцогинь то мирили, то вновь разводили по разные стороны баррикад, но истинная природа их отношений по сей день остается в тайне, ведь ни одна из них не станет открыто комментировать настолько личный вопрос.

Впервые о потеплении между Кейт и Меган заговорили после рождения Арчи. Многодетная Миддлтон, по слухам, пообещала снохе во всем помогать ей, как только она попросит. Но уже спустя пару месяцев герцоги Сассекская и Кембриджская решили раздельно вести свои дела, а значит примирение не состоялось.

На Уимблдонском турнире Кейт и Меган сидели рядом как закадычные подружки. Общее фото жен принцев мгновенно попало на первые полосы западных СМИ. Журналисты писали о долгожданном окончательном примирении, но источник во дворце оказался не готов поддержать такие громкие выводы, исходя из одного лишь снимка.

В беседе с журналом People инсайдер заявил, что общество возложило на обеих герцогинь слишком много ожиданий. Когда Гарри привел в дом свою невесту, все думали, что Кейт немедленно пустит ее в свой ближайший круг, но никто не спросил ее, хочет ли она этого.

«Весь мир ждал, что они сразу станут лучшими друзьями. Они оказались просто не готовы к такому давлению», — уверен он.

Он подчеркнул, что на совместных мероприятиях, не сопровождаемых жестким королевским протоколом, как, например, недавний турнир по поло, Кейт и Меган не стараются держаться рядом. По словам источника, жены принцев общаются скорее как коллеги и не нуждаются в дружбе.

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Источник объяснил неприязнь Кейт Миддлтон к Меган Маркл
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