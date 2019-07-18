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Принцесса Диана была бы хорошей свекровью для Кейт Миддлтон

Источник считает, что герцогиня понравилась бы матери ее мужа.

Принцесса Диана была бы хорошей свекровью для Кейт Миддлтон
Принцесса Диана стала бы хорошей свекровью для Кейт Миддлтон Фото: Globallookpress.com

Кейт Миддлтон и Меган Маркл были лишены возможности познакомиться с матерью своих мужей. Диана Уэльская погибла при трагических обстоятельствах в 1997 году, когда оба принца были еще совсем мальчиками.

Тем не менее, если бы судьба сложилась иначе, Кейт могла бы подружиться со своей свекровью. Такое мнение высказал бывший пресс-секретарь Чарльза и Дианы Дики Арбитер. В своем заявлении Daily Mail он утверждает, что Диана была прекрасной матерью, а значит несомненно одобрила бы выбор любимых сыновей.

Он также полагает, что не обошлось бы без ревности, ведь мальчики были для принцессы главным в жизни.

Принцесса Диана очень любила своих сыновей Уильяма и Гарри. Фото: Eastnews

«Любая мать чувствует укол ревности, когда узнает, что ее сын полюбил женщину. Ни одна мать, положа руку на сердце, не скажет вам, что ее это не задевает. И безусловно, ни одна женщина не будет достаточно хороша для ее любимого мальчика», — уверен источник.

Однако, по его мнению, Диана стала бы прекрасной наставницей для своей старшей невестки, а со временем они бы неизбежно подружились, ведь у них так много общего.

«Уильяму пришлось самому во всем консультировать Кейт и защищать ее от прессы и избыточного внимания общественности. Он учил ее, как себя вести, но если бы Диана была жива, она взяла бы это на себя», — заключил Арбитер.

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Принцесса Диана была бы хорошей свекровью для Кейт Миддлтон
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