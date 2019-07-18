Принцесса Диана была бы хорошей свекровью для Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и Меган Маркл были лишены возможности познакомиться с матерью своих мужей. Диана Уэльская погибла при трагических обстоятельствах в 1997 году, когда оба принца были еще совсем мальчиками.

Тем не менее, если бы судьба сложилась иначе, Кейт могла бы подружиться со своей свекровью. Такое мнение высказал бывший пресс-секретарь Чарльза и Дианы Дики Арбитер. В своем заявлении Daily Mail он утверждает, что Диана была прекрасной матерью, а значит несомненно одобрила бы выбор любимых сыновей.

Он также полагает, что не обошлось бы без ревности, ведь мальчики были для принцессы главным в жизни.

«Любая мать чувствует укол ревности, когда узнает, что ее сын полюбил женщину. Ни одна мать, положа руку на сердце, не скажет вам, что ее это не задевает. И безусловно, ни одна женщина не будет достаточно хороша для ее любимого мальчика», — уверен источник.

Однако, по его мнению, Диана стала бы прекрасной наставницей для своей старшей невестки, а со временем они бы неизбежно подружились, ведь у них так много общего.

«Уильяму пришлось самому во всем консультировать Кейт и защищать ее от прессы и избыточного внимания общественности. Он учил ее, как себя вести, но если бы Диана была жива, она взяла бы это на себя», — заключил Арбитер.