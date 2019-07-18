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Агутину на день рождения подарили пони по кличке Максим

Кроме того, на своем личном празднике певец и музыкант презентовал книгу.

Агутину на день рождения подарили пони по кличке Максим
16 июня певцу и музыканту Леониду Агутину исполнился 51 год. ФОТО: LOMOHOV ANATOLY/EAST NEWS

16 июля Леониду Агутину исполнился 51 год. Свой день рождения он частично отпраздновал в ресторане «Арбатский базар», куда пришли не только гости и друзья артиста, но и многочисленные журналисты. Дело в том, что в этот же день Леонид решил презентовать свою книгу «Безграничная музыка».

Хотя музыкант значится на обложке в соавторах, на самом деле ее написал журналист Алексей Логвиченко. Стоит отметить, что издание — не биография Агутина, а его воспоминания о записи с гитаристом Эл ди Меолой англоязычного альбома Cosmopolitan Life, а также о концерте Havana Calling Агутина на Кафедральной площади Гаваны, пишет кр.ru.

Среди гостей праздника были замечены Николай Фоменко, Игорь Николаев, Любовь Успенская, а также отец артиста. В качестве одного из подарков, имениннику презентовали пони. Это пятилетний жеребец по кличке Максим.

«Попозже мы с ним поближе познакомимся, найдем общий язык, выпьем с конем, поговорим…» — сказал певец, увидев пони.

Животное доставили из конноспортивного комплекса на Новой Риге. Скорее всего, там Максим жить и останется, а Леонид будет время от времени навещать его.

Напомним, накануне музыкант поздравил с 51-летием сам себя в Instgaram.

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Агутину на день рождения подарили пони по кличке Максим
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