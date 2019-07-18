Плетнева вспомнила тяжелый разрыв с создателем группы «Винтаж»

Певица Анна Плетнева объяснила, почему разошлись их пути с создателем группы «Винтаж» Алексеем Романовым. По ее словам, в какой-то момент случились непреодолимые разногласия в коллективе. Они с Романовым стали предъявлять друг другу претензии. При этом Плетнева отметила, что у Романова появились свои проекты, и он уже не уделял «Винтажу» столько времени сколько требовалось.

«Еще мы по-разному видели будущее нашей группы. Много спорили, придирались друг к другу, каждый тянул одеяло на себя. И тогда я сказала: «Если не будет по-моему, тогда расходимся!» Вообще-то я блефовала и совершенно не хотела ставить точку и разрывать наши отношения с Алексеем. Но, к моему удивлению, он ответил: «Давай, расходимся!» — рассказала певица.

Свои отношения с Романовым в группе «Винтаж» Плетнева сравнила с семейной жизнью, которая в один прекрасный момент дала трещину. Люди, как она сказала, за десять совместных творческих лет накопили претензии друг к другу, которые в итоге и вылились в расставание. В течение года они вообще не общались.

Как сказала Плетнева, при расставании звукозаписывающая студия отошла Романову, а она осталась с «ребенком» — группой «Винтаж» и ее новыми солистками. Сейчас исполнительница благодарна своему другу за десять совместных лет. Она считает, что ее творческая судьба никогда бы так прекрасно не сложилась, если бы рядом не было такого товарища, как Алексей Романов, сообщает портал 7days.ru.