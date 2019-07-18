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Ирина Горбачева показала себя под наркозом у зубного врача

Актриса призвала фанатов не бояться лечить зубы.

Ирина Горбачева показала себя под наркозом у зубного врача
Актриса Ирина Горбачева полечила зубы под наркозом. ФОТО: КП/ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА

Актриса Ирина Горбачева известная широкой публике не только как интересная талантливая, яркая актриса. Не менее известны поклонникам и ее неординарные поступки. Ирина кардинально избавилась от дредов, совершенно лысая снялась для американского Vogue, без стеснения и смущения присоединилась к тем актерам, кто критиковал не так давно кинофестиваль «Кинотавр».

Накануне она очень удивила своих подписчиков в социальной сети Instgaram, поделившись видео своего похода к зубному врачу. Казалось бы, ничего особенного – к врачу, так к врачу. Но особенность этого визита состояла в том, что свои манипуляции доктор делал актрисе под наркозом. Свое измененное состояние Ирина и показала поклонникам.

На кадрах, явно не в себе, она интересуется, закончилось ли лечение, смеется, как может, общается с доктором, который при этом старается поддержать остатки сознательного разговора.

«Док! Вот ты говоришь, что гордишься своими клиентами, а я говорю, как же я горжусь тобой и твоей командой. Только с вами ничего не страшно и так весело. Не могу представить себя в другом кресле, после вас. P.S Ребзя! Не бойтесь зубных врачей, они не все упыри и вурдалаки. Проверено. Все может быть весело, не больно, красиво. А быстро — только кошки родятся!» — замечает в комментарии к ролику Горбачева.

Фанатов очень насмешило видео звезды, многие признались, что пересматривали его без остановки несколько раз.

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Ирина Горбачева показала себя под наркозом у зубного врача
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