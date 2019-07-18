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Бутман рассказал о фиктивном браке ради московской прописки

В восьмидесятых годах у джазмена были серьезные проблемы со въездом в столицу.

Бутман рассказал о фиктивном браке ради московской прописки
У Бутмана в восьмидесятых годах был фиктивный брак/globallookpress.com

Известный российский джазмен Игорь Бутман стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии он рассказал, что в восьмидесятых годах у него возникали проблемы с выступлениями в столице, потому что у него не было московской прописки. Сам он родился в Ленинграде. В итоге ему пришлось заключить фиктивный брак, чтобы без проблем давать концерты в столице.

У Игоря Бутмана был фиктивный брак/globallookpress.com

«В несвободе жить было очень неудобно. Меня тогда позвал выступать любимый ансамбль, поэтому пришлось пойти на кое-какие уловки. Сейчас, конечно, это все кажется какой-то дикостью», — заметил Игорь Бутман.

Отметим, что в декабре 1984 года Игорь Бутман уехал из родного Ленинграда в столицу. Его пригласил в свое «Аллегро» известный московский пианист Николай Левиновский. В те годы Игорь Бутман сменил альт на тенор-саксофон.

Кстати, через три года Игорь Бутман покинул Россию. Он отправился искать счастья в США. Его первой уже настоящей супругой стала гражданка США по имени Айлин. На момент знакомства с джазменом она была еще студенткой. Счастья в этом браке он не нашел. Затем Бутман женился на другой американке Донн. Она родила ему сына Михаила, с которым, кстати, он долгое время не имел возможности общаться. В середине девяностых годов Бутман женился на модели Оксане Бутман. От этого брака на свет появилось двое сыновей. Два года назад пара развелась.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"АмерикаИгорь БутманЛенинградМосква

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Бутман рассказал о фиктивном браке ради московской прописки
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