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Не в зарплате дело: Глюкоза поделилась секретами красоты и счастья

По мнению певицы, приобрести все это довольно просто.

Не в зарплате дело: Глюкоза поделилась секретами красоты и счастья
По мннию Глюкозы счастье кроется не в повышении зарплаты. Фото: WWW.INSTAGRAM.COM/CHISTYAKOVA_IONOVA/

Внешность певицы Глюкозы, ее стройная фигура и, в целом, цветущий вид, одни из главных тем для обсуждения поклонников артистки в социальной сети Instagram. Звезда находится в постоянном диалоге с фолловерами и нередко отвечает на их вопросы.

В своей очередной публикации в микроблоге, артистка прокомментировала комплименты, которыми одаривают е фанаты.

««Красивая», «хорошо выглядишь», «прекрасная»… Очень популярные комменты в инстаграме, правда? Но, мне очень хотелось бы, чтобы каждый из вас понял – красота – это не фильтры, не фотошоп, не визажисты, не стремление быть похожим на кого-то», — начала рассказ Наталья.

По ее мнению, быть красивой очень просто – надо ощущать счастье. Оно, как отмечает звезда, кроется, не в повышении зарплаты или поездке за границу, оно не связано с новым телефоном или туфлями именитого бренда. Счастье, когда в объятиях женщины муж и дети, когда танцуешь под любимую музыку или по дороге на работу дочитываешь интересный роман, а выходные проводишь на природе.

При этом, Глюкоза отмечает, что точно подействуют для ощущения счастья улыбка, небольшие физические упражнения и час перед сном, посвященный только себе и своим любимым делам.

«Это мой скромный рецепт. Но, возможно, он поможет вам почувствовать свою истинную красоту и выпустить ее наружу», — надеется артистка.

Напомним, не так давно певица рассказала о любимом продукте в своей косметичке. При этом с макияжем звезда не усердствует. Она может спокойно показаться перед интернет-аудиторией и с чистым лицом, снимки которого не улучшены всевозможными фильтрами и фотошопом.

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звездные советыпевицаПевица ГлюкозаСекрет красотысемьясчастье

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Не в зарплате дело: Глюкоза поделилась секретами красоты и счастья
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