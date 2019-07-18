«Нашло вдохновение»: Лиза Галкина станцевала Кармен

5-летняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза барышня разносторонняя. В своих малые годы она уже вовсю демонстрирует многочисленные таланты. Она уже начала петь, вслед за папой учит французский язык, делает успехи на подиуме во время детских модных показов. Что уж говорить об артистизме малышки, который, уж точно, достался по «наследству» ей от обоих родителей – знаменитых звезд.

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Лиза очень любит танцевать, делает это проникновенно, «вживаясь» в придуманную роль и тщательно выверяя каждое действие, ну, насколько, конечно, ей позволят юный возраст. В этом еще раз смогли убедиться подписчики на фанатскую страницу Лизы Галкиной в социальной сети Instagram.

На этот раз девочка уморительно станцевала Кармен под музыку Жоржа Бизе. Внешне, конечно, малышка на страстную испанскую цыганку походила мало. Светловолосая, в полосатой футболочке и полупрозрачной юбке с красными цветами, она больше походила на главную героиню какой-нибудь детской сказки. Но вот образ – явно удался. Лиза выразительно поворачивала голову и всячески старалась подражать балеринам.

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В итоге – снова оглушительный зрительский успех и огромное количество восторженных комментариев и признаний в любви от подписчиков и поклонников.

«На Лизу нашло вдохновение! Славная девочка и старается танцевать типа с кастаньетами», — отмечают комментаторы.