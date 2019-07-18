Сериал «Сплетница» перезапустят

Отличная новость ждет любителей американских мыльных опер и сериалов, вообще. Стало известно о том, что на экраны выйдет обновленная версия сериала «Сплетница». Работой над ней весной следующего года займется стриминговая платформа HBO Max.

Как отмечает портал TVLine, в настоящее время в работу уже поступили первый десяток серий обновленной истории о подрастающей элите Манхеттена. Отмечается, что главными героями нового сериала станут совершенно другие персонажи. При этом, смогут ли фанаты «Сплетницы» увидеть давно полюбившихся старых героев, пока не сообщается. Неизвестным остается и то, что изменят ли авторы сюжетную линию.

Так что поклонникам остается только надеяться, ждать и успокаивать себя мыслями о том, что многосерийная история выйдет такой же замечательной, как оригинал, ведь создатели первого сериала в новом проекте выступят в перезапуске в качестве исполнительных продюсеров.