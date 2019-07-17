Рустам Солнцев назвал Ирину Шейк «вареной свеклой»

Ирина Шейк и Леди Гага никогда открыто не враждовали друг с другом. После того, как модель рассталась с Брэдли Купером, подписчики накинулись на Леди Гагу. Давно ходили слухи о романе певицы и актера. После новости о том, что артистка переехала к Куперу, россияне встали на сторону Ирины Шейк.
Поклонники модели заполонили Instagram Леди Гаги. Поначалу россияне организовали травлю певицы, но теперь превратили её профиль в форум по интересам. Жители стран СНГ единогласно встали на сторону Ирины Шейк и всячески поддерживают супермодель.
Эвелина Бледанс, Гарик Харламов, Михаил Галустян и многие другие отечественные звезды также поддержали русскую красавицу. Рустам Солнцев оказался одним из немногих представителей шоу-бизнеса, который оказался по другую сторону баррикад.
«Что по мне, то считаю, что Ирина Шейк — это варёная свёкла без специй. Никогда не слышал, что бы она хоть где-то по делу мяфкнула, как правозащитник, как гражданка, как мать. Леди Гага — это пример человеческого ресурса, характера и гражданственности», — написал Рустам Солнцев.