НОВОСТИ

Рустам Солнцев назвал Ирину Шейк «вареной свеклой»

По мнению шоумена, модель ни разу не обозначила свою четкую позицию хоть по какому-либо вопросу.

Рустам Солнцев назвал Ирину Шейк «вареной свеклой»
Рустам Солнцев. Фото: globallookpress

Ирина Шейк и Леди Гага никогда открыто не враждовали друг с другом. После того, как модель рассталась с Брэдли Купером, подписчики накинулись на Леди Гагу. Давно ходили слухи о романе певицы и актера. После новости о том, что артистка переехала к Куперу, россияне встали на сторону Ирины Шейк.

Поклонники модели заполонили Instagram Леди Гаги. Поначалу россияне организовали травлю певицы, но теперь превратили её профиль в форум по интересам. Жители стран СНГ единогласно встали на сторону Ирины Шейк и всячески поддерживают супермодель.

Эвелина Бледанс, Гарик Харламов, Михаил Галустян и многие другие отечественные звезды также поддержали русскую красавицу. Рустам Солнцев оказался одним из немногих представителей шоу-бизнеса, который оказался по другую сторону баррикад.

«Что по мне, то считаю, что Ирина Шейк — это варёная свёкла без специй. Никогда не слышал, что бы она хоть где-то по делу мяфкнула, как правозащитник, как гражданка, как мать. Леди Гага — это пример человеческого ресурса, характера и гражданственности», — написал Рустам Солнцев.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Брэдли Купер и Леди ГагаИрина ШейкИрина Шейк и Брэдли КуперЛеди ГагаЛеди Гага последние новостиРустам Солнцев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рустам Солнцев назвал Ирину Шейк «вареной свеклой»
Интересно?
Поделись с друзьями: