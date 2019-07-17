Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые станет мамой

Гимнастка показала округлившийся живот во время отдыха с мужем на Мальдивах.

Маргарита Мамун подтвердила беременность. 23-летняя гимнастка опубликовала фотографию с мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Поделиться новостью звездная пара решила во время отдыха на Мальдивах.

Олимпийская чемпионка долгое время скрывала свое положение. Маргарита Мамун даже в раздельном купальнике фотографировалась так, чтобы никто не догадался о беременности. Супруги мечтали о пополнении со дня свадьбы. Чемпионка призналась в готовности стать мамой, но череда проектов не давала звезде запланировать декрет.

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Александр Сухоруков и Маргарита Мамун начали встречаться в 2013 году. Два года назад спортсмены организовали пышную свадьбу не только для родных и близких, но также для членов своих команд. Некоторое время спустя Мамун заявила, что уходит из профессионального спорта. Теперь гимнастка занимается съемками в рекламе, благотворительностью и дает мастер-классы.