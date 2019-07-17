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Скончался второй режиссер комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!» Юрий Прохоров

Ему было 79 лет.

Скончался второй режиссер комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!» Юрий Прохоров
Юрий Прохоров / кадр из фильма "Квартет Гварнери", 1978

Печальная новость пришла из мира кино. В возрасте 79 лет скончался второй режиссер легендарного фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Юрий Прохоров.

Причина смерти кинодеятеля не уточняется. Проститься с Юрием Николаевичем можно будет 19 июля в 11:00 в храме Петра и Павла в столичном районе Лефортово.

Известие о кончине Прохорова подтвердила пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Юрия Николаевича», — говорится на сайте Союза.

Прохоров известен отечественным зрителям по работе в качестве второго режиссера над фильмами «Тихая застава», «Несут меня кони», «Адам женится на Еве», «Не ждали, не гадали!», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и другими. Также Юрий Николаевич играл на сцене Севастопольского драматического театра им. Луначарского и снялся в нескольких кинокартинах.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что на Украине от онкологии скончалась известная писательница и исполнитель бардовской песни Елена Касьян. Ей было всего 49 лет.

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Скончался второй режиссер комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!» Юрий Прохоров
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