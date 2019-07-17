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Волочкова намекнула на свадьбу с таинственным возлюбленным

Балерина попросила поклонников немного подождать.

Волочкова намекнула на свадьбу с таинственным возлюбленным
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress

Анастасия Волочкова снова столкнулась со слухами о личной жизни. Многим поклонникам не дает покоя ее таинственный возлюбленный. Балерина так и не рассекретила личность избранника, но не раз намекала – намерения у него серьезные. Тем временем за неделю Анастасию Волочкову «выдали замуж» за четырех разных мужчин.

Сейчас звезда занимается подготовкой к спектаклю «Балерина в зазеркалье цирка». Волочкова пообещала, что окажется под куполом ради восхищения публики. Репетиции даются тяжело — не обошлось без травм. Однако балерина не печалится, поскольку рядом с ней преданный возлюбленный.

 «Мой любимый помогает мне во всем. Знаете, я такая счастливая. Засыпать и просыпаться с любимым человеком — это большое счастье», — призналась Анастасия Волочкова в интервью «Собеседнику».

На шутливый вопрос, куда пропали носки и другие части тела избранника, балерина ответила: «Носки были зимой. А сейчас лето, теплое время года. Мой любимый ходит без носков!» В то же время Волочкова подтвердила, что планирует с возлюбленным свадьбу. «Всё будет. Надо немного подождать», — заверила светская львица.

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Волочкова намекнула на свадьбу с таинственным возлюбленным
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