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Максим Галкин обсудил с Харламовым «травлю» Леди Гаги

Шоумен уверен: певица купается в лучах славы благодаря русскоязычным комментариям в Instagram.

Максим Галкин обсудил с Харламовым «травлю» Леди Гаги
Максим Галкин. Фото: globallookpress

Россияне массово комментируют посты Леди Гаги в Instagram. Из солидарности к соотечественнице Ирине Шейк поклонники засыпают певицу неприятными сообщениями. Звезду считают «разлучницей» — поговаривают, что именно Леди Гага виновата в расставании модели с актером Брэдли Купером.

Позже аккаунт певицы в Instagram превратился в форум, где россияне обсуждают все на свете. Отечественные звезды не отстают от моды и шутят в комментариях. Эвелина Бледанс, Анна Хилькевич, Анфиса Чехова и многие другие присоединились к своеобразному «флешмобу», а Гарик Харламов даже сделал юмористическое видео с Леди Гагой. В комментариях юмориста Максим Галкин оценил ситуацию вокруг звезды.

«Думаю, Леди Гага счастлива! Что может быть лучше для её образа внеземной экстравагантной личности, чем самый уникальный Instagram, заполненный тоннами тарабарщины на кириллице. Наши, желая насолить, а многие, просто развлекаясь, повесили ей такую яркую брошь на аккаунт, за которую отдельные иные заплатили бы», — написал Максим Галкин.

Гарик Харламов согласился с пародистом. «Я считаю, что это очень круто. Мой коммент про хинкали удалили по причине «преследование и травля», — ответил резидент Comedy Club.

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Максим Галкин обсудил с Харламовым «травлю» Леди Гаги
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