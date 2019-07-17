Максим Галкин обсудил с Харламовым «травлю» Леди Гаги

Россияне массово комментируют посты Леди Гаги в Instagram. Из солидарности к соотечественнице Ирине Шейк поклонники засыпают певицу неприятными сообщениями. Звезду считают «разлучницей» — поговаривают, что именно Леди Гага виновата в расставании модели с актером Брэдли Купером.

Позже аккаунт певицы в Instagram превратился в форум, где россияне обсуждают все на свете. Отечественные звезды не отстают от моды и шутят в комментариях. Эвелина Бледанс, Анна Хилькевич, Анфиса Чехова и многие другие присоединились к своеобразному «флешмобу», а Гарик Харламов даже сделал юмористическое видео с Леди Гагой. В комментариях юмориста Максим Галкин оценил ситуацию вокруг звезды.

больше по теме Гарик Харламов одновременно высмеял Леди Гагу и Гузееву Юморист совместил две любимые темы для шуток в одном ролике.

«Думаю, Леди Гага счастлива! Что может быть лучше для её образа внеземной экстравагантной личности, чем самый уникальный Instagram, заполненный тоннами тарабарщины на кириллице. Наши, желая насолить, а многие, просто развлекаясь, повесили ей такую яркую брошь на аккаунт, за которую отдельные иные заплатили бы», — написал Максим Галкин.

Гарик Харламов согласился с пародистом. «Я считаю, что это очень круто. Мой коммент про хинкали удалили по причине «преследование и травля», — ответил резидент Comedy Club.