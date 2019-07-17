«Он — гений»: Волочкова прокомментировала отравление Алибасова

Анастасия Волочкова упорно готовится к премьере спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Звезда тренируется сквозь боль, поскольку набила синяки и даже растянула лодыжку. Все же балерина нашла время и прокомментировала историю с отравлением Бари Алибасова.

«Я хочу сказать одно: если это был пиар со стороны Бари, то можно еще раз убедиться в том, что он гений. Но лично я не хочу в это верить. Никакой пиар нельзя позволять на болезнях и рождении детей. Таких вещей Бог не прощает», — рассказала Анастасия Волочкова порталу «Собеседник».

Напомним, Бари Алибасов 4 июня случайно сделал глоток жидкости «Крот». Продюсер восстанавливался в реанимации института Склифосовского от химических ожогов пищевода и желудка. После выписки из больницы Алибасов стал скандальным героем ток-шоу. Многие усомнились в реальности отравления продюсера.

В эфире шоу «На самом деле» Дмитрий Шепелев доказал, что Бари Алибасова лечили не от отравления, а от алкоголизма. Создатель группы «На-На» в свою очередь старается опровергнуть догадки зрителей. Алибасов прошел две медицинские экспертизы, чтобы доказать факт ожогов. Также он опубликовал запись разговора его диетолога, которая подтвердила ожоги пищевода.