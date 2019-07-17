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Джорджу Клуни приписали внебрачного ребенка

Актер получил анонимное письмо с просьбой пройти тест на отцовство.

Джорджу Клуни приписали внебрачного ребенка
Джордж Клуни / global look press

Джордж Клуни — успешный и востребованный голливудский актер, а также счастливый муж и отец двоих детей, рожденных в браке с Амаль Аламуддин. Однако, по данным СМИ, гармония в семье оказалась нарушена после неожиданного письма, которое артист получил некоторое время назад.

Автором послания стал некий Стэйси Киблер — друг одной из бывших возлюбленных Клуни. Со спортсменкой Киблер актер встречался с 2011 по 2013 годы.

Так вот, в письме утверждается, что у актера есть внебрачный ребенок от отношений со Стэйси. Аноним также потребовал, чтобы звезда фильма «Солярис» сделал тест на отцовство.

Однако самое ужасное в этой ситуации, что послание попалось в руки супруге Клуни — Амаль. Она закатила мужу скандал, обвинив его в том, что он скрывает внебрачную дочь, пишет издание NW.

Старшая дочь Стэйси Киблер, Ава, действительно может быть дочерью голливудской звезды. Как выяснилось, спортсменка пыталась уговорить Клуни жениться на ней и завести детей, однако артист в тот момент был не готов к такому шагу. Внезапно Киблер заявила, что хочет расстаться с Джорджем, а через девять месяцев у нее родилась дочь. При этом отцом малышки она объявила некоего Джареда Проба.

Сейчас известно, что Джордж Клуни отказывается пройти тест на определение отцовства.

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Джорджу Клуни приписали внебрачного ребенка
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