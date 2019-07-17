Пищевод Бари Алибасова критически сужается из-за ожога

Бари Алибасов сумел доказать, что его отравление жидкостью для чистки труб – не инсценировка. Продюсер обнародовал результаты медобследования, согласно которым у него действительно химический ожог пищевода. Но теперь у специалистов появились новые опасения, касающиеся здоровья артиста.

Как указано в медицинском документе, у Алибасова диагностирован язвенно-некротический эзофагит, что говорит о глубоком поражении не только слизистой пищевода, но и более глубокого мышечного слоя. В месте ожога проход, по которому пища попадает в желудок, критически сузился.

Если сужение продолжится, продюсер не сможет самостоятельно принимать пищу, ему придется вводить питание через трубку. А диетолог Марият Мухина назвала еще более серьезные последствия состояния Бари Каримовича.

По словам специалиста, сын и помощники не лечат 72-летнего шоумена должным образом, поэтому ему становится хуже. Судя по диагнозу, у него вторая степень сужения пищевода. Если не соблюдать рекомендации врачей, прописавших Алибасову гормональные уколы, не за горами и четвертая стадия.