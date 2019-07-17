Белла Потемкина защитила Леди Гагу от гнева россиян

Дизайнер надеется, что громкая история – всего лишь пиар.

Сеть взорвалась от русскоязычных комментариев в Instagram Леди Гаги. Поклонники Ирины Шейк называют певицу «разлучницей» и уверены — артистка разрушила семью модели. Дело в том, что Леди Гаге давно приписывают роман с гражданским мужем Ирины – Брэдли Купером. Актер расстался с моделью в мае. Апогеем стала новость, якобы Леди Гага переехала к Брэдли Куперу.

Известный российский дизайнер Белла Потемкина прокомментировала скандал. Кутюрье мечтает однажды поработать с Ириной Шейк. При этом дизайнер защитила Леди Гагу от нападок хейтеров.

«В моменты, когда читаю комментарии на странице у Леди Гаги, рада, что она не знает русский язык, но после напасти нашей разгневанной орды русских жён и хозяек, русский язык ей, наверное, придётся освоить», — написала Белла Потемкина в Instagram.

Дизайнер подчеркнула, что не становится на чью-то сторону. Потемкина напомнила – никто не знает, что произошло на самом деле. Также она заметила, что мало кто злится на Брэдли Купера, который, по слухам, закрутил роман с Леди Гагой во время съемок фильма «Звезда родилась».

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По словам Потемкиной, мужа невозможно увести из семьи, если он этого не захочет. Дизайнер уверена, что многие россияне разделились на два лагеря: одни винят Леди Гагу, другие уверены, что Ирина Шейк была плохой женой. Сама Белла Потемкина надеется, что скандал является выдумкой.