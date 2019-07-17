НОВОСТИ

Любшина на фото с Асмус приняли за «состарившегося» Харламова

Актриса до сих пор вспоминает вечер в компании любимого артиста.

Любшина на фото с Асмус приняли за «состарившегося» Харламова
Кристина Асмус/globallookpress/com

Актриса Кристина Асмус выложила в свой блог фото со Станиславом Любшиным. 86-летнего народного артиста РСФСР многие не узнали и даже приняли за состаренное в программе FaceApp изображение Харламова.

«Какая же я была счастливая в тот вечер! Мы общались о кино, театре, о жизни, о любви. Хотели даже танцевать. Если бы не недавняя травма колена Станислава Андреевича…», — написала она. В числе своих самых любимых фильмов Асмус назвала «Пять вечеров», который она посмотрела около 20 раз и «Щит и меч». Его она видела раз семь.

Далее актриса обратилась к своим подписчикам с вопросом, какие фильмы Станислава Любшина любят они. Многие откликнулись на вопрос кинозвезды и стали писать в комментариях названия картин с участием народного артиста. В их числе: «Не стреляйте в белых лебедей», «Кин-дза-дза», «Сентиментальный роман», «Встреча», «Мечты идиота» и другие.

Однако другая часть поклонников актрисы, проигнорировав ее вопрос, стали комментировать внешний вид пожилого Любшина. «Харламов после FaceApp как-то странно выглядит», — написал один подписчик Асмус. «Теперь я не могу понять где старый, а где программа», — прокомментировал другой. «Я думала очередное фото из FaceApp с фильтром старого лица», — удивился третий.

Напомним, ранее Кристина Асмус и ее муж Гарик Харламов поддались массовому увлечению по «состариванию» себя в программе FaceApp.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарик ХарламовГарик Харламов и Кристина АсмусКристина АсмусКристина Асмус последние новостиКристина Асмус фотоСтанислав Любшин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Любшина на фото с Асмус приняли за «состарившегося» Харламова
Интересно?
Поделись с друзьями: