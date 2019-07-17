Любшина на фото с Асмус приняли за «состарившегося» Харламова

Актриса до сих пор вспоминает вечер в компании любимого артиста.

Актриса Кристина Асмус выложила в свой блог фото со Станиславом Любшиным. 86-летнего народного артиста РСФСР многие не узнали и даже приняли за состаренное в программе FaceApp изображение Харламова.

«Какая же я была счастливая в тот вечер! Мы общались о кино, театре, о жизни, о любви. Хотели даже танцевать. Если бы не недавняя травма колена Станислава Андреевича…», — написала она. В числе своих самых любимых фильмов Асмус назвала «Пять вечеров», который она посмотрела около 20 раз и «Щит и меч». Его она видела раз семь.

Далее актриса обратилась к своим подписчикам с вопросом, какие фильмы Станислава Любшина любят они. Многие откликнулись на вопрос кинозвезды и стали писать в комментариях названия картин с участием народного артиста. В их числе: «Не стреляйте в белых лебедей», «Кин-дза-дза», «Сентиментальный роман», «Встреча», «Мечты идиота» и другие.

Однако другая часть поклонников актрисы, проигнорировав ее вопрос, стали комментировать внешний вид пожилого Любшина. «Харламов после FaceApp как-то странно выглядит», — написал один подписчик Асмус. «Теперь я не могу понять где старый, а где программа», — прокомментировал другой. «Я думала очередное фото из FaceApp с фильтром старого лица», — удивился третий.

Напомним, ранее Кристина Асмус и ее муж Гарик Харламов поддались массовому увлечению по «состариванию» себя в программе FaceApp.