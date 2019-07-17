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Хилькевич, Бледанс и Жуков отметились в Instagram Леди Гаги

Россияне, в том числе знаменитые, превратили страницу оскароносной звезды в форум.

Хилькевич, Бледанс и Жуков отметились в Instagram Леди Гаги
Леди Гага. Фото: globallookpress

Многие россияне заступились за русскую модель Ирину Шейк. Звезда жила вместе с актером Брэдли Купером, но пара рассталась после четырех лет отношений. Виновницей разрыва считают Леди Гагу. Актер и певица наглядно проявляли друг к другу симпатию на «Оскаре» после съемок в фильме «Звезда родилась».

Настоящий взрыв негодования произошел после неприятной новости. Пресса пустила слухи, что Леди Гага переехала жить к Брэдли Куперу. С тех пор россияне атаковали Instagram певицы. Большинство подписчиков хотели заступиться за Ирину Шейк, поэтому организовали чуть ли не травлю Леди Гаги в Сети.

Позже многие россияне отнеслись к произошедшему с юмором. Теперь в комментариях под постами звезды подписчики ведут обсуждения на любые темы. Кто-то пишет рецепт котлет, кто-то ищет, с кем пойти в кино. Отечественные звезды тоже не остались в стороне и влились в новую «социальную сеть».

Леди Гага. Фото
Хилькевич ищет мужа на странице Леди Гаги. Скриншот: instagram.com/ladygaga/

Анна Хилькевич под постом Леди Гаги искала мужа – не могла дозвониться. Там же актриса написала супругу, что скоро вернется домой. Эвелина Бледанс оставила лаконичный комментарий: «Гуси, гуси, га-га-га».

Отличился солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Под одним постом певец интересовался, почем продают гараж в Бирюлево-Товарное. В комментарии к другой записи певец написал: «Друзья, как по-английски будет «Чужие губы тебя ласкают»? Хочу, чтобы Ирина спела Брэдли на следующем концерте…»

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Хилькевич, Бледанс и Жуков отметились в Instagram Леди Гаги
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