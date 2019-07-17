Ирина Салтыкова прокомментировала известие о пластической операции дочери

Певица заверила, что у наследницы нет проблем ни со здоровьем, ни с внешностью.

Дочь Ирины Салтыковой не так давно поделилась с поклонниками шокирующей историей, произошедшей год назад. Как рассказала Алиса Салтыкова, ее покусала овчарка. Собака пыталась вцепиться ей в лицо. Девушка не могла справиться с животным.

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Оттащить от дочери разъяренную собаку не сразу получилось и у находившейся рядом Ирины. Певица затем срочно отвезла наследницу в медучреждение в Лапино, где над ней пришлось потрудиться пластическому хирургу.

На данный момент, по словам Салтыковой, девушка чувствует себя хорошо.

«Это произошло год назад. Все хорошо. Моя дочь везде на экране, вышел третий клип. В августе выйдет четвертый. Работаем», — рассказала артистка порталу Teleprogramma.pro.

Алиса очень переживала, что после таких травм ей придется жить с изуродованным лицом. К счастью, медикам удалось восстановить поврежденные ткани, все зажило. Салтыкова-младшая поделилась снимками до и после операции и отметила, что благодарна врачам за ювелирную работу.