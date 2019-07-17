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Дочь Волочковой вышла в свет с новой возлюбленной своего отца

13-летняя Ариадна в компании Елены Николаевой посмотрела фильм «Король Лев».

Дочь Волочковой вышла в свет с новой возлюбленной своего отца
Игорь Вдовин и Анастасия Волочкова с дочкой. фото: instagram.com/volochkova_art

Как известно, за плечами Анастасии Волочковой брак с бизнесменом Игорем Вдовиным. В 2007 году они устроили пышную свадьбу, о которой позже говорили не одну неделю. Однако спустя годы балерина призналась, что ее брак был фиктивным. Несмотря на это, она родила дочку Ариадну. После расставания с возлюбленным она воспитывает наследницу. В особняке у девочки есть своя комната, но периодически она также проводит время с отцом.

Почти все лето Волочкова занята работой над новым спектаклем. Балерина стирает ноги в кровь на репетициях. По всей видимости, она с головой ушла в работу, поэтому стала меньше времени уделять своему ребенку. 16 июля танцовщица впервые за шесть недель опубликовала фото с наследницей. Как оказалось, позже 13-летняя Ариадна отправилась в один из столичных кинотеатров, где состоялась премьера фильма «Король Лев».

В соцсети девочка поделилась кадрами из кинозала, на которых запечатлены трогательные моменты из картины. Как оказалось, компанию ей составила уже не мама, а новая возлюбленная Вдовина. Бывший возлюбленный Волочковой встречается с 33-летней ведущей передачи «Утро России» Еленой Николаевой. По всей видимости, блондинке удалось найти общий язык с дочкой бизнесмена.

Ариадна предпочла для выхода подростковый look: удлиненный жакет мятного оттенка, футболку и шорты. Совместные снимки они не стали публиковать в соцсетях, чтобы избежать неудобных вопросов. При этом, со слов очевидцев, Николаева дружески беседовала с девочкой, а также они вместе позировали фотографам на красной дорожке. Напомним, что Волочкова до сих пор держит обиду на бывшего гражданского мужа, так как он занял у нее три миллиона долларов и не вернул.

король лев
Фото: instagram.com/ariadna_volochkova/
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Анастасия ВолочковаАриадна ВолочковаИгорь ВдовинФильм "Король Лев"

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Дочь Волочковой вышла в свет с новой возлюбленной своего отца
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