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Эксперт: американцы ополчились на британцев из-за нападок на Меган Маркл

Соотечественники жены принца Гарри считают, что королевская семья обязана защитить ее от негатива в СМИ и соцсетях.

Эксперт: американцы ополчились на британцев из-за нападок на Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

Меган Маркл находится в центре пристального внимания британских подданных с того момента, как стало известно о ее отношениях с принцем Гарри. Но в адрес герцогини Сассекской в СМИ и соцсетях слишком часто звучит критика, а то и откровенные оскорбления.

Американские поклонники Меган относятся к ней значительно лучше, чем жители Соединенного королевства. Как считает королевский эксперт Виктория Арбитер, многие соотечественники жены принца всерьез ополчились на британцев из-за их нападок. А больше всего от фанатов «достается» самому королевскому семейству, которое должно было оградить Маркл от негатива, но не справилось с этой задачей.

«Американцы трепетно относятся к королевской семье еще со времен принцессы Дианы. Меган они гордятся как одной из «своих» во дворце. Однако у них сложилось ощущение, что монархия делает недостаточно для ее защиты», — цитирует Викторию издание Mirror.

Эксперт уточнила, что немного обобщает, рассуждая о настроениях людей, но в целом тенденция именно такая.

Напомним, Маркл обвиняли в том, что у нее заносчивый и склочный характер, ее неоднократно уличали в нарушениях строгого монаршего протокола и традиций. А когда у герцогини родился первенец, она немедленно оказалась «плохой матерью». Британцев возмутило то, как Меган держала сына во время совместного выхода в свет.

Известно, что Кенсингтонский дворец пытался умерить шквал критики со стороны подданных. Сообщалось, что специально нанятые сотрудники круглосуточно следили за соцсетями и удаляли оскорбительные высказывания в адрес супруги внука Ее Величества Елизаветы II. Но эта мера не принесла ожидаемого результата: комментариев оказалось слишком много.

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Эксперт: американцы ополчились на британцев из-за нападок на Меган Маркл
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