Лазарев заявил, что его видео используют мошенники

Сергей Лазарев выложил возмущенный пост в своем Instagram. Певец заявил, что его видеоизображение используют мошенники.

По словам Лазарева, в настоящее время в Сети активно распространяется видео розыгрыша с его участием. Певец предлагает принять участие в конкурсе. Лазарев признался, что действительно в кадре именно он, однако цель этого ролика была вполне созидательной — раскрутить его блог в Instagram. Конкурс был бесплатным, итоги на самом деле подвели еще месяц назад. А это обращение — уловка мошенников.

«Они подделали аккаунты в соцсетях и рассылают рекламу с роликом и просьбой пройти опросы, после которых вам сулят большие суммы денег, но сначала вы должны им перевести некую сумму, дабы проверить номер вашей карты!» — возмутился певец.

Лазарев предупредил, чтобы люди не поддавались обману и проявляли бдительность. По его словам, аналогичные фейковые видеоролики уже существуют с участием Максима Галкина, Леры Кудрявцевой и других отечественных звезд, которые проводили конкурсы-гивы.