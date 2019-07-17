НОВОСТИ

Лазарев заявил, что его видео используют мошенники

Запись певец сделал для личных целей.

Лазарев заявил, что его видео используют мошенники
Сергей Лазарев/globallookpress.com

Сергей Лазарев выложил возмущенный пост в своем Instagram. Певец заявил, что его видеоизображение используют мошенники.

По словам Лазарева, в настоящее время в Сети активно распространяется видео розыгрыша с его участием. Певец предлагает принять участие в конкурсе. Лазарев признался, что действительно в кадре именно он, однако цель этого ролика была вполне созидательной — раскрутить его блог в Instagram. Конкурс был бесплатным, итоги на самом деле подвели еще месяц назад. А это обращение — уловка мошенников.

«Они подделали аккаунты в соцсетях и рассылают рекламу с роликом и просьбой пройти опросы, после которых вам сулят большие суммы денег, но сначала вы должны им перевести некую сумму, дабы проверить номер вашей карты!» — возмутился певец.

Лазарев предупредил, чтобы люди не поддавались обману и проявляли бдительность. По его словам, аналогичные фейковые видеоролики уже существуют с участием Максима Галкина, Леры Кудрявцевой и других отечественных звезд, которые проводили конкурсы-гивы.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

жертва мошенниковКостюм Сергея Лазаревалазаревмошенникмошенникиобвинение в мошенничествеСергей ЛазаревСергей Лазарев последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лазарев заявил, что его видео используют мошенники
Интересно?
Поделись с друзьями: