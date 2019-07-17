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МГУ вошел в топ-40 лучших вузов мира

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса учились в знаменитом университете.

МГУ вошел в топ-40 лучших вузов мира
МГУ вошел в рейтинг лучших вузов мира. Фото: globallookpress.com

В 2019 году Московский госуниверситет имени Ломоносова вошел в рейтинг сорока лучших вузов планеты, заняв 38 место. Новый список ведущих университетов мира опубликовала накануне британская компания Times Higher Education, специализирующаяся на исследовании рейтингов высших учебных заведений. В исследовании World Reputation Rankings принял участие десятитысячный коллектив ученых из более, чем ста стран.

Ректор МГУ Виктор Садовничий объясняет столь высокий результат эффективной работой ученых университета во многих научных отраслях, включая квантовые исследования и нейронауки. Отечественные специалисты достойно представляют нашу науку за границей, а иностранные эксперты охотно приезжают на работу в нашу страну.

«Мы ведем наши исследования на передовом крае», – заверил Садовничий.

Отметим, в одном из самых престижных вузов страны учились многие звезды. Философский факультет посещали певица Земфира и телеведущий Валдис Пельш. Телеведущий Андрей Малахов окончил МГУ с красным дипломом. Во время учебы у будущего журналиста были блестящие результаты, и руководство вуза отправило шоумена на стажировку в Мичиганский университет.

Среди выпускников университета и знаменитая актриса Алла Демидова. Артистка отучилась на экономиста, стала соискателем ученой степени и даже какое-то время занималась преподавательской деятельностью.

По материалам портала «Известия» и сайта timeshighereducation.com.

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МГУ вошел в топ-40 лучших вузов мира
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