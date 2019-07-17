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Отцу Марины Африкантовой стало плохо накануне свадьбы дочери

У мужчины прихватило сердце из-за переживаний за наследницу.

Отцу Марины Африкантовой стало плохо накануне свадьбы дочери
Марина Африкантова вышла замуж за Романа Капаклы. Фото: Instagram@marina_afrika

На днях участница телешоу «Дом-2» Марина Африкантова вышла замуж за своего возлюбленного Романа Капаклы. Влюбленные сходили на роспись в ЗАГС и очень скромно отметили бракосочетание в ресторане, на торжестве не было родителей молодоженов и других родственников.

Но, конечно, папы и мамы всегда переживают за детей. Как выяснилось, отец Марины Александр Михайлович так разволновался за дочь, что у него стало плохо с сердцем. Мужчина не хотел омрачать праздник и поэтому до последнего терпел боль, не сообщая родным о плохом самочувствии.

Африкантов до последнего надеялся, что ему полегчает, но лучше не становилось. Главе семьи пришлось обратиться в одну из столичных клиник, где его сразу положили в реанимацию. Сейчас Александру лучше, его уже перевели в общее отделение.

«Уже в третий раз у него диагностируют мерцающую аритмию. Сейчас он на обследовании, врачи проверяют организм на наличие тромбов», — рассказала «СтарХиту» супруга мужчины Татьяна.

Напомним, Африкантова и Капаклы узаконили свои отношения 14 июля. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, многие бывшие участники телестройки скептически отнеслись к этому браку. Так, по мнению бывшего возлюбленного Марины Андрея Чуева, новоиспеченная семья развалится, как только впервые столкнется с трудностями.

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Отцу Марины Африкантовой стало плохо накануне свадьбы дочери
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