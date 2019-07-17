Дочь Спартака Мишулина показала редкое видео с отцом

Наследница артиста до сих пор не может смириться с его уходом из жизни.

Легендарного актера Спартака Мишулина не стало 14 лет назад. В очередную годовщину смерти народного артиста его дочь Карина Мишулина призналась, что время не помогает ей смириться со смертью родного человека.

Актриса трогательно обратилась к родителю в Instagram. Она опубликовала архивное видео, на котором папа держит ее, совсем еще маленькую, на руках, о чем-то разговаривая с ней. Карина отметила, что отец был ее самым лучшим другом, который во всем поддерживал. Спустя годы она продолжает каждый день вспоминать время, проведенное вместе, и старается следовать его советам.

«Я помню все, папуль, и очень сильно тебя люблю! И горжусь, что у меня такой папа!» – подписала ролик артистка.

Подписчики блога заверили, что и они продолжают вспоминать талантливого актера. «Вечная память вашему папе. Ужасная утрата когда уходят родные, близкие», «Карина,твой папа был для нашей семьи любимым актером», «До слез. Светлая память папуле!», «Он всегда рядом, он видит и слышит», — соболезнуют поклонники. Карина нашла минутку поблагодарить всех, кто оставил на ее страничке теплые слова.