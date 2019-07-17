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Лобода объявила в розыск нижегородского фаната-танцора

Певица попросила молодого человека срочно связаться с ней.

Лобода объявила в розыск нижегородского фаната-танцора
Лобода ищет своего нижегородского поклонника/globallookpress.com

Певица Светлана Лобода разыскивает одного из своих нижегородских фанатов. В Instagram она опубликовала видеозапись. На кадрах молодой человек лежа танцует под песню яркой украинской исполнительницы. При этом рядом стоящие зрители активно снимают его на камеры своих сотовых телефонов.

«Коротко о вчерашнем концерте. Выходите на связь, молодой человек. Хочу познакомится с вами поближе», — заявила Светлана Лобода.

Отметим, что в Нижнем Новгороде с размахом прошел концерт звезды. По предварительным данным на выступлении Светланы Лободы оказались почти сорок тысяч зрителей. Таких масштабных выступлений в городе еще не было. Перед выступлением исполнительница часто выкладывала в соцсетях фрагменты с репетиций. Она отмечала, что это первый ее стадионный концерт такого уровня. Все прошло на высшем уровне.

Добавим, что Светлана Лобода — одна из самых ярких звезд на эстраде. Во всех городах она собирает полные залы.

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Нижний НовгородРозыск поклонникаСветлана Лобода

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Лобода объявила в розыск нижегородского фаната-танцора
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