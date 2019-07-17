Мария Арбатова рассказала о жизни с мужем-индусом

Писательница Мария Арбатова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем третьем муже, индусе Шумите Датта Гупте, который трудится финансовым аналитиком. В России он живет с 1985 года.

«Я делала правозащитную программу на радио об индийской демократии. Моя помощница нашла его по Интернету. Он оказался финансовым аналитиком с неплохим знанием английского и русского языка. После программы я пригласила его на свой день рождения в казино. Потом я уже узнала, что его индийский клан второй в стране по политическому влиянию», — сказала Мария Арбатова.

Как добавила писательница, ей не пришлось адаптировать супруга к жизни в России. За нее это сделала его предыдущая жена. Сейчас, как она считает, уже нет ощущения, что он индус. Мужчина прекрасно знает русский язык.

«На день рождения он подарил мне гелиевую свечу. Именно ее я поставила в своей спальне, еще не зная, что это его подарок. После дня рождения он назначил мне свидание в ресторане около моего дома. Тогда-то все и закрутилось. Шумит моложе меня на десять лет. Он стал старшим братом моим сыновьям. Мы вместе 14 лет и очень счастливы. Индийский мужик вообще заточен на семью», — заявила она.