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Сын Жанны Фриске начал вести аудиодневник

Шестилетний Платон Шепелев находится с отцом на отдыхе в Италии, где и приобщился к новому увлечению.

Сын Жанны Фриске начал вести аудиодневник
Сын Жанны Фриске стал вести аудиодневник/globallookpress.com

Шестилетний сын скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрий Шепелева Платон начал вести аудиодневник. Об этом в сторис Instagram сообщил отец мальчика, который находится вместе с ним на отдыхе в Италии.

Дмитрий Шепелев рассказал о новом увлечении сына/instagram.com/dmitryshepelev/

«Привет. Я сейчас на пляже. Вы же понимаете, что здесь событий не очень много. Но вот прикольное из последних событий. Мой сын начал вести аудиодневник. Он делает записи в диктофоне. Чувствую, что следующая моя запись, это будет подражание ему: «Привет. Это мой дневник. Я надел белую футболку, настроение отличное», — заявил Дмитрий Шепелев.

Отметим, что Дмитрий Шепелев уже несколько лет не позволяет родным Жанны Фриске видеться с мальчиком. Как ранее говорил телеведущий, у него есть на это определенные причины. Правда, почему он так обозлился на отца и мать Жанны Фриске, телеведущий не пояснял.

Не так давно отец певицы Владимир Фриске рассказывал, что Дмитрий Шепелев заклеил скважину в московской квартире певицы. По словам родителя исполнительницы, Шепелев настаивает, что часть квартиры должна достаться его сыну. При этом Владимир Фриске не возражает, но он хочет, чтобы Платон Шепелев распоряжался своей долей сам, когда станет совершеннолетним.

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Сын Жанны Фриске начал вести аудиодневник
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