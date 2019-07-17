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Юрий Кузнецов из «Улиц разбитых фонарей» прооперирован в Санкт-Петербурге

У знаменитого «Мухомора» возникли проблемы с сердцем.

Юрий Кузнецов из «Улиц разбитых фонарей» прооперирован в Санкт-Петербурге
У Юрия Кузнецова возникли проблемы с сердцем/globallookpress.com

Известный российский актер Юрий Кузнецов, который прославился по роли начальника РУВД в сериале «Улицы разбитых фонарей», попал в больницу в Санкт-Петербурге. У актера возникли серьезные проблемы с сердцем. Его пришлось прооперировать.

Юрий Кузнецов попал в больницу/globallookpress.com

Отметим, что в данный момент его состояние стабильное, сообщает канал «РЕН-ТВ».

Юрий Кузнецов родился в Абакане. Еще в школе он стал посещать драматический кружок. Как ранее отмечал актер, уже в последних классах школы он точно знал, что станет актером.

Свою карьеру он начинал в труппе Хабаровского городского драматического театра. Затем актер перебрался в Омский театр драмы. Первой его работой в кинематографе стала эпизодическая роль в картине режиссера Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Безусловно, всенародную популярность ему принесла роль «Мухомора» из «Улиц разбитых фонарей». Всего актер снялся в 135 сериях культового сериала.

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Санкт-Петербургсериал "Улицы разбитых фонарей"Юрий КузнецовЮрий Кузнецов в больнице

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Юрий Кузнецов из «Улиц разбитых фонарей» прооперирован в Санкт-Петербурге
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