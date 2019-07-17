Сбежавшая невеста: Кондулайнен вспомнила, как не явилась на свадьбу

Актриса Елена Кондулайнен в эфире программы «Мой герой» на канале «ТВ Центр» рассказала, как в юности не приехала на собственную свадьбу. Удивительно, но будущая актриса попросту опасалась взрывного характера жениха. Как она тогда считала, он мог даже пойти на убийство, поэтому торжество в последний момент не состоялось.

По словам звезды, в юности она познакомилась с красивым парнем. Он поступал в Институт театра, музыки и кинематографии и позвал Елену попытать счастья вместе. В итоге между молодыми людьми вспыхнул роман. Вскоре они подали заявление в ЗАГС.

больше по теме Елена Кондулайнен отпраздновала свой 61-й день рождения в бикини на пляже Звездная актриса и певица отдыхает в Доминикане.

Однажды молодой человек прочитал дневник Елены Кондулайнен, в котором она оставляла личные записи. Там, в частности, было сказано, что жених не ее первая любовь. Естественно, что мужчина устроил скандал и даже избил Елену Кондулайнен. Будущая знаменитость передумала выходить замуж. Она уехала к бабушке в Ленинградскую область, где скрывалась от экс-жениха.

Молодой человек безуспешно пытался ее найти. В день свадьбы он приехал в ЗАГС в надежде, что Елена там появится. Но этого не случилось. Как заметила актриса, она просто боялась, что жених после торжества ее убьет. Ей было в те дни очень страшно.