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Сбежавшая невеста: Кондулайнен вспомнила, как не явилась на свадьбу

По словам актрисы, она опасалась своего потенциального мужа.

Сбежавшая невеста: Кондулайнен вспомнила, как не явилась на свадьбу
Кондулайнен не приехала на свою свадьбу/globallookpress.com

Актриса Елена Кондулайнен в эфире программы «Мой герой» на канале «ТВ Центр» рассказала, как в юности не приехала на собственную свадьбу. Удивительно, но будущая актриса попросту опасалась взрывного характера жениха. Как она тогда считала, он мог даже пойти на убийство, поэтому торжество в последний момент не состоялось.

Кондулайнен в юности не появилась на своей свадьбе/globallookpress.com

По словам звезды, в юности она познакомилась с красивым парнем. Он поступал в Институт театра, музыки и кинематографии и позвал Елену попытать счастья вместе. В итоге между молодыми людьми вспыхнул роман. Вскоре они подали заявление в ЗАГС.

Однажды молодой человек прочитал дневник Елены Кондулайнен, в котором она оставляла личные записи. Там, в частности, было сказано, что жених не ее первая любовь. Естественно, что мужчина устроил скандал и даже избил Елену Кондулайнен. Будущая знаменитость передумала выходить замуж. Она уехала к бабушке в Ленинградскую область, где скрывалась от экс-жениха.

Молодой человек безуспешно пытался ее найти. В день свадьбы он приехал в ЗАГС в надежде, что Елена там появится. Но этого не случилось. Как заметила актриса, она просто боялась, что жених после торжества ее убьет. Ей было в те дни очень страшно.

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Тэги:

Елена КондулайненЛенинградская областьПрограмма "Мой герой"

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Сбежавшая невеста: Кондулайнен вспомнила, как не явилась на свадьбу
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