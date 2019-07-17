Максим Фадеев похвастался подарком от Линды

Продюсер Максим Фадеев в Instagram рассказал, что в далеком 1996 году получил в подарок от своей тогдашней подруги певицы Линды пса по кличке Чен. К сожалению, собака уже ушла из жизни.

Любопытно, что сначала Фадеев написал, что собаку подарила ему Линда, однако потом исправил в посте на «друг». Собственно, этому есть логическое объяснение. Дело в том, что в свое время Фадеев и Линда разругались в пух и прах. Исполнительница обвинила музыканта в том, что он создал в прессе образ о ней, как о падшей женщине. Кроме того, он не позволял певице давать интервью журналистам. От былой дружбы сейчас нечего не осталось.

Интересно, что на изображенной фотографии 23-летней давности у Максима Фадеева достаточно пышная шевелюра и длинные волосы. Сейчас, как известно, продюсер ходит лысый, но с бородой.

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Не так давно Максим Фадеев угодил в неприятную историю. Экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова во время одного из интервью заявила, что у продюсера коллектива был роман с другой исполнительницей Ольгой Серябкиной. Она часто заставала их вместе в номерах отелей, отчего неловко становилось всем. Сам музыкант предпочитает слухи о своей личной жизни не комментировать.