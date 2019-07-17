Лисовец после первой встречи со Зверевым не смог работать

Стилист Влад Лисовец в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал ведущей о своем первом знакомстве с коллегой Сергеем Зверевым. «Я просто гулял по Москве. Увидел Сергея у ворот ВДНХ. Я, если честно, даже не сразу его узнал. Сказал потом ему, что у него крутая внешность. После этой встречи я пришел на работу и честно признался, что не могу работать — подстригать людей. Коллеги пошли мне навстречу и отменили все заказы в тот день. Я это к тому, что в нашей жизни очень большую роль играет случай. Если человек сидит дома, то с ним ничего не может произойти», — заявил Влад Лисовец.

Также стилист вспомнил еще одну судьбоносную встречу, которая произошла с ним совсем недавно. По его словам, ему вдруг захотелось пойти в бар. Он позвонил в полпервого ночи своей подруге. Она в этот момент уже лежала в кровати, но ради стилиста сделала исключение. «У меня состоялась судьбоносная встреча с человеком в ту ночь, чье творчество я обожаю. Эта музыкальная исполнительница – гений. До этого мы с ней не были знакомы», — заявил он.

По словам Влада Лисовца, порой случай надо к себе притянуть. «Я в тот вечер сидел дома и предчувствовал, что мне надо куда-то выйти. У меня накопилось много вопросов к себе. Эта певица в течение нескольких минут говорила мне комплименты», — вспомнил он ту встречу, правда, так и не назвав исполнительницу.

Лисовец признался, что кода вышел из клуба со своей подругой, то заявил, что этот вечер для него судьбоносный. Он нашел ответы на многие свои вопросы, которые его до этого тревожили.