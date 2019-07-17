Композитор Игорь Извеков найдет мертвым в своей квартире

15 июля в своей квартире по улице Маломосковской было обнаружено тело известного российского композитора и звукорежиссера Игоря Извекова. Дверь в квартиру вскрыли полицейские. Они же обнаружили тело артиста в одной из комнат. По словам сестры 53-летнего композитора Игорь Извеков скончался от инфаркта, пишет ТАСС.

Хотя на теле звукорежиссера не было обнаружено видимых телесных повреждений, по факт трагического происшествия сотрудники Следственного комитета начали проверку. Уже известно, когда и где пройдут похороны артиста. Попрощаться и проводить в последний путь Игоря Извекова можно будет на Митинском кладбище 18 июля.

При этом издание «Московский комсомолец» отмечает, что в последние годы композитор злоупотреблял спиртным. Его квартира стояла на контроле у местного участкового. А в прошлом месяце Извеков очень бурно отметил свой день рождения.

Как отмечают «Известия», Композитор, выпускник знаменитой Гнесинки, в свое время работал со многими российскими звездами. В частности, как звукорежиссер он трудился над «Антологией Николая Караченцова», сотрудничал с Михаилов Боярским, Еленой Суржиковой, Русланом Неврединовым.